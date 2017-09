La premsa unionista fa pinya amb les mentides de 'El Periódico'

autonómica mintieron al negar hasta ayer la existencia de una alerta que recibieron en mayo".La Razón: "La Generalitat mintió al decir que no había una alerta de la CIA sobre el 17-A".

L'informe, considerat "fals" tant pel conseller de l'Interior, Joaquim Forn, com pel major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, assegurava que la CIA havia alertat als Mossos d'un possible atemptat contra les Rambles.

