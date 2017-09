Capellans catalans es rebel·len contra 13TV en defensa del Govern i els Mossos

Última actualització Divendres, 1 de setembre de 2017 14:30 h

Envien una carta de queixa on demanen que s'eliminin els programes més polèmics

Un grup de 26 capellans catalans de l'arxidiòcesi de Tarragona han dit prou. S'han queixat formalment amb una carta a la Conferència Episcopal Espanyola pel to i la manera de tractar els atemptats terroristes d'aquest agost a Catalunya. Sense anar més lluny, han demanat que s'eliminin "amb valentia" els programes que generen confrontació i un discurs agressiu.

Per això demanen "sense dilació i amb valentia" que es "corregeixin o suprimeixin els programes de tertúlia en 13tv, que tant de mal fan a la convivència".

La carta va destinada a Ricardo Blázquez Pérez, l'arquevisbe de Valladolid i presindet de la Conferència Episcopal espanyola i és contundent. Primer, recorden que ja es van queixar fa 4 anys que alguns dels espais del Canal de televisió 13TV, com els informatius i les tertúlies s'opti "pel menyspreu, la desqualificació i, fins i tot, l'insult".Ara, no només creuen que no s'ha canviat la dinàmica sinó que asseguren que es "continuen fomentant els sentiments contraris al respecte, la tolerància, el diàleg i la solidaritat". De fet, fan referència que després dels atemptats a Catalunya, "l'agressivitat dels tertulians i dels responsables del programa, si és possible, s'ha fet encara més gran".Tal com explica eldiradio.es, els capellans catalans estan molestos amb les crítiques abocades per la televisió episcopal a l'actuació dels Mossos d'Esquadra després dels atemptats i la vinculació de la gestió política dels mateixos amb l'hipotètic referèndum per la independència del 1 d'octubre.