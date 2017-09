Última actualització Divendres, 1 de setembre de 2017 15:30 h

Defensaran "un referèndum però amb garanties"

Tot i que la intenció hi és, asseguren que no es tracta de contraprogramar la trobada independentista però el líder de Podem, Pablo Iglesias, el de Catalunya en Comú, Xavier Domènech i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, intervindran l'11 de Setembre en un acte d’aquestes formacions a “favor de la sobirania de Catalunya”, segons han confirmat a l’ACN fonts de Podem i de Catalunya en Comú.

L'acte tindrà lloc al parc de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet, a les 12 del matí, i segons fonts del partit d'Iglesias servirà per presentar "l'alternativa" dels comuns en defensa d'un referèndum que permeti que els catalans decideixin "lliurement el seu futur" amb "totes les garanties". Fonts de Catalunya en Comú han assegurat que es tracta d'un acte "en defensa de la sobirania nacional de Catalunya i pel dret a decidir" que tindrà caràcter "lúdic i per a totes les edats", i on també hi haurà actuacions musicals.

Hi serà Albano Dante Fachín?

Els líders dels comuns i de Podemos a Espanya estan condemnant a l'ostracisme al líder de la formació lila a Catalunya, Albano Dante Fachín. L'argentí ha desafiat al món comú i a la seva coalició de CSQP, ja que s'ha mostrat a favor de votar i fomentar la participació l'1 d'octubre.

Un acte pel 'Sí però No'

L'acte serà a favor de la "sobirania", suposadament la "compartida amb tots els pobles d'Espanya" com deia Xavier Domènech. De fet, es defensarà un referèndum però amb garanties, és a dir, no es defensarà el que s'ha convocat per aquest pròxim 1 d'octubre tornant a marejar la perdiu i fent un discurs que sembla del 'Sí' però en realitat és del 'No'. Això sí, del 'No' a la participació i al boicot i no pas a l'opció que defensa Fachín: votar 'No'.

