La CUP exigeix desobediència per l'1-O

Reclamen "fermesa" i un "autèntic mur" per garantir el referèndum

Els cupaires reclamen fer de la "fermesa" un "autèntic mur" per garantir d'entrada el dret a vot, un recompte imparcial i una campanya neutral.

Els diputats de la CUP Benet Salellas i Gabriela Serra en roda de prems

La CUP presenta aquest divendres el llibre 'Referèndum 2017: la clau que obre el pany', una quinzena d'articles que signen, entre d'altres, diputats i exdiputats anticapitalistes. I la desobediència és una de les constants. De fet, els diputats Benet Salellas i Gabriela Serra apel·len a la "desobediència civil institucional" per blindar l'1-O.



Li auguren un "rol important" en la materialització del referèndum, especialment de cara al "xoc entre les institucions". "Nosaltres no apostem per un 'referèndum desobedient'. [...] La vinculació provindrà de la convicció i determinació polítiques del bloc sobiranista que el convoqui i el materialitzi", defensen els cupaires.



Granties



En aquest context demanen establir unes garanties – i "treballar perquè hi siguin en tot moment"- que inspirades en el codi de la Comissió de Venècia passarien, segons els cupaires, per garantir el dret a vot, un recompte imparcial i una campanya neutral. "En totes tres garanties hi haurà d'haver una certa dosi de desobediència civil institucional" per fer front als intents de "desactivar-les com a avantsala necessària" per impedir el referèndum a través del Tribunal Constitucional, auguren.



Per això, insten a fer de la "fermesa dels càrrecs electes i del conjunt de la ciutadania un autèntic mur contra la injustícia legal".