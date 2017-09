Espanya demana ara explicacions sobre l'avís de la CIA

Última actualització Divendres, 1 de setembre de 2017 19:30 h

El ministre Méndez de Vigo esquiva qüestions operatives

El govern espanyol insta Puigdemont a explicar per què va negar el suposat avís de la CIA.

El ministre i portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha instat aquest divendres al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a explicar al Parlament perquè va negar inicialment que els Mossos haguessin rebut cap suposat avís d'amenaça d'atemptat contra la Rambla per part de la CIA i aquest dijous el conseller d'Interior, Joaquim Forn, va admetre que sí que havien rebut una alerta, tot i negar que provingués de l'agència nord-americana.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Méndez de Vigo no ha volgut valorar qüestions policials i operatives, al·legant que cal unitat política, deixar les qüestions tècniques als experts i respectar el secret de sumari. "Des del primer moment el president Rajoy va ser extremadament prudent", ha dit. "No ens sembla aconsellable mantenir debats públics sobre operativa policial", ha conclòs.

Defensen la llibertat d'expressió

En el mateix sentit, preguntat sobre les crítiques del Govern a determinats mitjans de comunicació, ha dit que "la llibertat d'expressió i de premsa és sagrada i s'ha de respectar per part de tothom, també quan es critica a Rajoy, és un element essencial de la democràcia, ja que els mitjans compleixen el seu paper". Fonts de la Moncloa han opinat també que el Govern hauria de canviar les prioritats i les actituds, sobretot amb la premsa.

En tot cas, Méndez de Vigo ha dit que Puigdemont ha de decidir si explica o no al Parlament el canvi de postura del Govern negant primer qualsevol avís de la CIA i admetent després que va rebre un avís tot i que no era dels serveis secrets nord-americans.

En canvi, preguntat sobre si el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, anirà al Congrés a donar explicacions, el ministre i portaveu ha dit que el millor és acudir on hi ha els "experts" i al pacte antijihadista. Justament, sobre aquest pacte, ha instat els partits que no l'han signat, com Podem, PDCat, ERC i PNB, a adherir-s'hi, perquè "contra el terrorisme no es pot ser observador". De fet, la seva recepta contra el terrorisme és triple: unitat política, eines de l'estat de dret i mobilització ciutadana.

La manifestació de Barcelona

Justament, sobre la manifestació de dissabte passat a Barcelona ha dit que va ser una "resposta contundent" de la ciutadania i ha destacat el "comportament de la gran majoria" d'assistents en "repulsa al terrorisme, la solidaritat amb les víctimes" i el suport a Catalunya.

El ministre també ha fet referència a la trobada de Rajoy amb els líders de França, Itàlia i Alemanya aquesta setmana a París i les futures reunions europees sobre terrorisme. El portaveu del govern espanyol ha dit que "s'ha de fugir de la temptació de l'autosuficiència, perquè no és realista i no serveix als interessos dels ciutadans; les responsabilitats són compartides per millorar la coordinació informativa, operativa, policial i judicial". "Les banderes que ens uneixen són la unitat política i democràtica, compartir principis i valors, la inviolabilitat de la vida humana, la pluralitat democràtica", ha conclòs.

