Un diputat del PP culpa els Mossos dels atemptats

Última actualització Divendres, 1 de setembre de 2017 18:30 h

Eloy Vicente Suárez Lamata demana disculpes poc després

4 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Lamentable i llastimós tuit del diputat pel Partit Popular de Saragossa al Congreso, Eloy Vicente Suárez Lamata, que ha dit, directament, que la culpa dels morts dels atemptats als actes terroristes passats a Catalunya aquest agost era dels Mossos d'Esquadra.

El diputat del PP des del 2011 al Congreso, Eloy Vicente Suárez Lamata, ha fet un tuit esperpèntic i totalment fora de lloc i que, per cert, encara no ha esborrat, on deia textualment mentre adjuntava una notícia de La Razón: "Carles Puigdemont entregará una medalla de honor a los Mossos en la Diada. ¿Es por no hacer nada para impedir 16 muertes y 100 heridos?".





Pido disculpas por mis comentarios sobre los Mossos. No he estado afortunado.No hay mas culpable en un atentado que los terroristas. — Eloy Suárez Lamata (@eloysuarezl) 1 de setembre de 2017

Immediatament, la xarxa, com no podia ser d'una altra manera, ha començat a retreure-li la piulada. El popular, que es deu haver vist aclaparat, fins i tot Gabriel Rufián se'n feia ressò, ha acabat demanant disculpes. Unes disculpes, però, que no li han acabat de sortir bé, ja que també ha rebut per a totes bandes. En un país on les garanties democràtiques són indestructibles, hagués produït la immediata dimissió del diputat. De moment, no ha ni esborrat el tuit.

Notícies relacionades