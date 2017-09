Espanya perd els papers i amenaça amb la “violència” contra els independentistes

Última actualització Dissabte, 2 de setembre de 2017 05:05 h

Assegura que qui provi de “trencar” Espanya ho pagarà “amb el seu patrimoni” i que actuaran amb totes les seves armes

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Madrid .- “El dia que signin la democràcia actuarà amb totes les seves armes”. És l’advertència que ha fet aquest divendres la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, durant la interparlamentària del PP que té lloc a València i que clausurarà dissabte el president del partit i del govern espanyol, Mariano Rajoy. Durant la seva intervenció, Sáenz de Santamaría ha advertit que l’Estat de dret “té tota la força de la llei” i el seu govern està demostrant la seva “fortalesa i actuació” perquè l’1-O “no es materialitzi”. “Qui està dins de la llei no ha de tenir cap temor a aplicar-la amb tot el que suposa la fortalesa de la democràcia”, ha dit Sáenz de Santamaría, que ha assegurat que l’adversari del seu executiu són “una sèrie de senyors que han decidit que per a ells la democràcia és una altra cosa”, com “que els mitjans de comunicació no puguin opinar i que els funcionaris s’hagin de posar als seu servei i no al servei públic que van jurar”.

Notícies relacionades

Sáenz de Santamaría també ha fet referència a un aspecte citat per Méndez de Vigo, el procés obert pel Tribunal de Comptes contra Artur Mas, Ortega, Rigau i Homs responsabilitzant-los de la despesa de la consulta del 9-N del 2014, i que malgrat que el Tribunal Suprem els va absoldre del delicte de malversació de fons podrien haver d’afrontar ara de la seva butxaca. Segons la vicepresidenta, “els qui il·legalment provin de trencar el nostre país i elevar fronteres pagaran els danys amb el seu patrimoni”.La vicepresidenta s’ha pronunciat en la línia de les manifestacions del portaveu de l’executiu espanyol, que aquest divendres a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres ha apuntat que l’executiu espanyol ho té tot preparat per actuar, i ja ha estudiat tots els escenaris que es puguin donar a Catalunya per evitar la celebració del referèndum l’1-OTambé ha intervingut a aquesta interparlamentària del PP el líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, que ha acusat la Generalitat d’haver utilitzat políticament els atemptats de La Rambla i Cambrils. En aquesta línia s’ha pronunciat també la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha carregat durament contra el caire de la manifestació de Barcelona pels atemptats. “Els que es creguin que per portar unes pancartes, cridar més fort o ser més feridors desintegraran el país o fracturaran la societat catalana, han de saber que hi ha un govern del PP que té clar que això no passarà”.Al llarg del matí el portaveu dels populars al Congrés, Rafael Hernando, ha acusat directament el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, de ser l’instigador dels crits contra el rei a la manifestació, “un dels espectacles més miserables als que hem hagut d’assistir en els últims anys”. El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, també ha fet referència al procés a Catalunya per assegurar que els independentistes “no entenen” el que és estar integrats a la UE.