El conseller d'Afers Exteriors reitera que el referèndum no és problema de "legalitat" sinó de "voluntat política"

ACN Barcelona .- Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors de la Generalitat, ha dit aquest divendres al 'Catalan News', l'informatiu diari en anglès de l'ACN, que en relació al referèndum de l'1 d'octubre "tot és a les nostres mans". Sobre si la Unió Europea s'involucrarà o no en el procés català, Romeva ha recordat que no hi ha "situacions prèvies" equiparables a la de Catalunya, i que per això cal ser "molt clars en el que fem i en com ho fem". El conseller ha recordat que els catalans estan decidint el seu futur "tots junts" i ha explicat que, per això, les reaccions vindran "després del que fem l'1 d'octubre". "No podem presumir què passarà abans de fer el que hem de fer", ha afirmat.

Sobre l'actitud del govern espanyol davant del procés d'independència de Catalunya i, en concret, davant del referèndum de l'1 d'octubre, Romeva ha reiterat que no es tracta d'un problema de "legalitat" sinó de "voluntat política". I ha afirmat: "quan hi ha una determinació pública, una determinació democràtica i una legitimitat governamental per fer-ho, no hi ha alternativa, ho hem de fer".En aquest sentit, i en concret sobre la cita de l'1-O, Romeva ha asseverat: "Tot és a punt. Estem determinats a anar fins al final. Tot està preparat i no hi ha alternativa. Per totes aquestes raons, sí, hi haurà referèndum".