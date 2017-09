La premsa espanyola continua la seva campanya de desprestigi contra es Mossos i Catalunya

Última actualització Dissabte, 2 de setembre de 2017 10:30 h

L'informe publicat a El Periódico que assegurava que la CIA havia alertat als Mossos d'un possible atemptat contra les Rambles de Barcelona i considerat "fals" tant pel conseller de l'Interior, Joaquim Forn, com pel major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, segueix portant cua a la premsa espanyola.

Malgrat que hi ha alguns punts que fan dubtar de la veracitat de l'informe , com per exemple, la manca de segell o firmes, el destinatari de l'informe o l'anglès macarrònic d'aquest, la caverna juga a una altra lliga informativa.