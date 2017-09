Quin és el procediment per aprovar la Llei del Referèndum?

BERNARDOS, aragoneses. "EL RADICAL"......... Carregat d'odi.–––––––––- No viu i sols s'alimenta d'odi...........QUINA VIDA MES TRISTE......... No viu i sols s'alimenta d'odi...........QUINA VIDA MES TRISTE.........

2 de setembre de 2017, 12.33 h





EL QUE SIGUI....PERÒ NO HAN DE TINDRE MES INFORMACIÓ QUE LA QUE NO ES PUGUI.......



Es una llàstima, perquè els espanyols no tenen perquè ser els meus enemics..... PRO ELS SEU GOVERN HA FET MERITS PER CONSIDERAR-LOS AIXÍ........