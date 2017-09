2 de setembre de 2017, 17.51 h



Primer de tot aquest senyor no ha matât a ningú i segon, i aixó si que es mes important, i es que prefereixo ser mes amic d'ell que no pas dels C's (citizens, no els rellotges) i que van dient que son catalans amb seny, aquests si que son els mes perillosos, en cas de guerra es barallarien entre ells per donar el tret de gracia al seu pseudoenemic. ¨Son molt mala gent" ans al contrari que la frase final del programa El Foraster.