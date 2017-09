La campanya de suport al referèndum arriba a Madrid

Última actualització Dissabte, 2 de setembre de 2017 18:00 h

Madrileños por el Derecho a Decidir afirma que al govern espanyol té l'"obligació" de respectar la consulta sense posar-hi "obstacles"

Madrid acollirà un acte de suport al referèndum de Catalunya el 17 de setembre.

Persones de "diversos àmbits de la societat madrilenya" han convocat pel 17 de setembre a les 12 del migdia a la capital de l'Estat un acte amb el títol "En Madrid por el Derecho a decidir", amb l'objectiu de donar suport al referèndum de l'1-O. Els promotors de la iniciativa donen suport al dret de decidir dels pobles com un "principi democràtic bàsic" i defensen "legítima aspiració" dels catalans a decidir la seva relació amb l'Estat.

Segons el comunicat de l'entitat Madrileños por el derecho a Decidir, el govern espanyol "té l'obligació de respectar" aquest dret legítim i permetre que la consulta es faci amb "plenes garanties democràtiques, sense posar obstacles".

En el comunicat els convocants d'aquest acte recorden les "multitudinàries mobilitzacions del poble català dels darrers anys, així com la consulta celebrada el 2014", com a expressió de la "legítima aspiració" que es vol materialitzar en el referèndum anunciat per l'1-O, la celebració del qual té el suport del "80% de la població catalana".

El govern espanyol –afegeixen els convocants- ha de respectar aquest dret sense posar-hi traves i "respectant escrupolosament la decisió que se'n derivi, com ha passat en altres llocs".

Madrileños por el Derecho a Decidir també defensa que es facin altres consultes al conjunt de l'Estat sobre els "necessaris canvis polítics i socials" que cal introduir en el "règim del 78, sorgit d'una transició tutelada" i animen a "no caure en la trampa de l'enfrontament entre pobles".