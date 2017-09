Última actualització Dissabte, 2 de setembre de 2017 16:30 h

"Urnes i referèndum" són l'eina per fer front a un govern del PP

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha definit l'1-O com la "resposta democràtica" a un estat espanyol "immobilista, bloquejador i amenaçador". Així ho ha assegurat en intervenir davant del consell nacional que els republicans celebren aquest dissabte a Barcelona.

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, abans d'intervenir al Consell Nacional

Etiquetes 1-O, Catalunya, ERC, Espanya, Esta, Estat, Gobierno, independència, referèndum

Rovira ha assegurat que les "urnes, la democràcia i el referèndum" són l'eina per fer front a un govern del PP –"amb el suport incondicional" del PSOE i Cs- que "impedeix progressar econòmicament i socialment" Catalunya en recórrer lleis com la de pobresa energètica; que "persegueix, amenaça, menteix i manipula" i que "té forma de clavegueres de l'estat". "Contra tot això estem preparats en forma de resposta democràtica", ha assegurat la número 2 dels republicans. En aquest context, ha lamentat que el govern espanyol vulgui utilitzar el TC "com a primer instrument" per combatre les decisions que es prendran "la pròxima setmana".

Combatre l'immobilisme

Rovira ha constatat que els republicans volen combatre amb l'1-O "l'immobilisme" i un Estat que "nega el benestar col·lectiu", i que "imposa el bloqueig polític" dels acords a Catalunya. "Un estat que té forma de clavegueres", ha assegurat Rovira posant sobre la taula la comissió d'investigació sobre l'Operació Catalunya al Parlament. "Que ens persegueix, amenaça, menteix i manipula; contra un estat que utilitza tots els seus recursos contra el nostre progrés també tenim preparada una resposta democràtica".

Una resposta que "es diu urnes, democràcia, referèndum i 1-O". "I no fallarem", ha assegurat la dirigent republicana davant dels dirigents del seu partit, entre els quals el president del partit i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras. Rovira ha lamentat que el govern espanyol actuï "no només" contra passos de l'independentisme sinó també contra allò que "es bàsic i social per generar oportunitats i cohesió social". I per això ha conclòs que es tracta d'un estat "immobilista, bloquejador i amenaçador".

Fer front al Gobierno

En aquest context ha recordat que el govern espanyol ha anunciat també està "preparat" per afrontar "les decisions que prendrem la pròxima setmana", ha afegit de cara al ple del Parlament que arrenca dimecres i que previsiblement hauria d'aprovar la proposició de llei del Referèndum.

Així, i després de les paraules de la número 2 de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, els darrers dies, la dirigent republicana ha lamentat que l'executiu del PP vulgui fer servir el Tribunal Constitucional "com a primer instrument per aturar la democràcia". "Que les clavegueres de l'Estat arribin també a confondre la divisió de poders elemental i necessària d'un estat democràtic i de dret; contra tot això també estem preparats en forma de resposta democràtica", ha insistit Rovira.

"Il·lusionats" per l'1-O

Per tot plegat, Rovira ha assegurat que se senten "il·lusionats" de cara el primer diumenge d'octubre i ha assegurat que el referèndum respon "al mandat del 27-S". La republicana ha conclòs que aquesta "resposta democràtica" no és institucional sinó que ve de mans de "la majoria de ciutadans" i per això ha fet una crida a tornar a sortir l'Onze de Setembre als carrers de Barcelona per dir "alt i clar" que Catalunya és "a tocar de la resposta democràtica".