Última actualització Dissabte, 2 de setembre de 2017 19:30 h

Arrimadas avisa que suposen una "violació" dels drets dels catalans i una "vulneració" de la Constitució i l'Estatut

7 ( 2 vots ) Carregant Carregant



"Veurem com ho fan però participar en la votació no hi participarem; i quan es produeixi aquesta votació ens absentarem". Així de contundent assegurava la líder de C's a Catalunya que els seus diputats no participaran en una votació del Parlament.

La presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, ha assegurat que els seus diputats no participaran en una votació al Parlament per aprovar les lleis de desconnexió que proposa JxSí i la CUP.

"Veurem com ho fan però participar en la votació no hi participarem; i quan es produeixi aquesta votació ens absentarem", ha assegurat Arrimadas en una atenció als mitjans de comunicació aquest dissabte des de Cadis. La dirigent de la formació taronja considera que la proposició de llei del Referèndum i la de Transitorietat suposen una "violació" dels drets dels catalans i una "vulneració de la Constitució i l'Estatut.

Arrimadas ha assegurat que "el sentit comú, el reglament i la llei" juguen a favor seu, com també "la majoria social dels catalans", ha afegit. "No participarem en il·legalitats i atropellaments dels drets dels catalans; [...] votar unes lleis que suposen dinamitar l'Estatut i la Constitució i trepitjar drets no ho farem", ha reblat.

Explicacions sobre el suposat avís de la CIA

D'altra banda, Arrimadas ha insistit en la petició del seu grup per què el president de la Genaralitat, Carles Puigdemont, comparegui arran de la polèmica pel suposat avís d'amenaça d'atemptat a La Rambla per part de la CIA. "Quan ha de donar la cara i explicar perquè ens ha enganyat i amagat informació important sobre l'atemptat i l'avís no el trobem", ha etzibat la dirigent de la formació taronja.

Notícies relacionades