Puigdemont assegura que hi haurà més de 6.000 urnes per l'1-O

El president de la Generalitat de Catalunya assegura que no té por de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont ha assegurat que hi haurà urnes: "Una mica més de 6.000". "En el moment que el Govern aprovi el decret de convocatòria, tot estarà a punt. Seran perfectament homologables", ha assenyalat en una entrevista a La Vanguardia.

Preguntat per on són, el president ha constatat que "no són en cap consolat, ni a casa de ningú. Si em pregunta on són ara, no puc ser precís. Li puc dir on seran l'1 d'octubre.

S'ha parlat molt sobre què faran els Mossos per l'1-O. Puigdemont ressalta que "els Mossos no tenen responsabilitat en l'organització del referèndum. Ells han de garantir la seguretat. Només això".

Les targetes sensals

"La gent que hagi d'anar a votar serà la que formarà part del cens d'un procés electoral d'aquestes característiques, però primer necessitem la Llei del Referèndum", ha explicat el president. "El decret de convocatòria l'assumirà el Govern".

Sobre els possibles dubtes que desperta la llei de transitorietat jurídica, Puigdemont exposa que "aquesta llei és una passarel·la perquè es pugui governar en el període de transició cap a una constitució en la qual es prendran decisions sobre com volem organitzar-nos".

"L'1-O ho canvia tot"

"L'1-O ho canvia tot, fins i tot independentment del resultat. És impossible que hi hagi un Govern espanyol que no adopti a partir d'aquest dia un canvi d'actitud radical respecte a l'actual. I si és en un escenari de negociació en què guanya el sí, pot ser més difícil o menys, però, com diu Garrigues Walker, en democràcia el dret a no dialogar no existeix", ha detallat el president a La Vanguardia.

L'aplicació del 155

Sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, Puigdemont ha assegurat que: "No em fa perdre la son cap dels escenaris, però no veig què pot resoldre aquesta mena d'intervenció. Com que no s'ha reconegut el problema des de l'inici, ara falta creativitat política per resoldre'l".

