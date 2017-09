Última actualització Diumenge, 3 de setembre de 2017 13:30 h

El primer secretari del PSC està tranquil amb les paraules de l'alcaldessa de Barcelona

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, està tranquil. En una entrevista amb Efe, afirma que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, li ha assegurat que l'Ajuntament "no se saltarà la llei" el pròxim dia 1 d'octubre.

Iceta "no dubta" de la paraula de Colau. Ara bé, cal recordar que el partit que lídera, Catalunya en Comú, ha aprovat recolzar l'1-O, entès això sí, com una mobilització però no com un referèndum. Malgrat tot, es desconeix encara si faran un crit reclamant participació o no.

"Hem parlat amb l'alcaldessa de Barcelona, ens han dit que no se saltarà la llei i no tenim cap motiu per pensar que farà una altra cosa".

Preguntat per les garanties, Iceta ha exposat que "conec a Colau, potser no prou com voldria, perquè és un coneixement relativament recent: no se saltarà la llei" i ha afegit "Entre altres coses perquè un alcalde el que vol és seguir sent alcalde. Per tant, l'alcaldessa no se saltarà la llei".

