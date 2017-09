Les armes del TC per frenar el referèndum

Català amb seny Sant cugat Sant cugat

3 de setembre de 2017, 17.34 h

Endavant indepes! Sou lliures . No feu cas al TC.

Si ets un funcionari i et multen amb 30.000 euros, no et preocupis, l'ANC i Omnium pagaràn les teves multes ben gustosos perque tú ets un patriota i mai et deixaràn tirat.



Sort indepes!!