Concert multitudinari a Ripoll per cosir les ferides de l'atemptat

Última actualització Diumenge, 3 de setembre de 2017 16:30 h

Marina Rosell, Gossos, Pep Poblet o Marc Parrot entre altres han ofert dues hores de música en un espectacle conduït per Mònica Terribas

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Un concert de dues hores ha servit perquè Ripoll comenci a cosir les ferides que va deixar el doble atemptat de Barcelona i Cambrils. La plaça del Monestir s'ha omplert de gent.

Unes ballarines aquest dissabte 2 de setembre de 2017 a Ripoll © Gerard Vilà Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes atemptats, Barcelona, Cambrils, Daesh, Ripoll, terrorisme

En total han estat vora 1.500 persones les que s'han acostat per seguir un esdeveniment ple d'artistes, entre els quals hi havia la barcelonina, Marina Rossell, el saxofonista Pep Poblet, que ha interpretat el 'País Petit' de Lluís Llach o el grup de Manresa Gossos. Tot plegat conduït per la periodista de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, que explica que aquest concert ha de servir perquè el poble comenci a passar el dol i recuperar-se del cop que ha rebut. "Això passa per Barcelona, Cambrils, Subirats o Alcanar, però sobretot per Ripoll", ha reblat Terribas.

La plaça del Monestir de Ripoll ha estat testimoni d'un nou homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils, perpetrats per 12 terroristes de la població gironina. Dues hores de música i emocions que s'han tancat a la mitjanit amb un llançament de globus mentre sonava 'Quan tot s'enlaira' dels ripollesos Txarango. Abans la periodista Mònica Terribas ha presentat un reguitzell d'artistes i vídeos que han emocionat les 1.500 persones que s'han acostat.

Molta emotivitat

Un vídeo de Ripoll acompanyat de les notes del 'Cant dels Ocells' de Pau Casals, interpretada per Eva Curtó, ha obert l'acte. A partir d'allà un seguit d'artistes han desfilat per l'escenari, amb actuacions que s'anaven intercalant amb vídeos que emocionaven els espectadors.

La cantant Sílvia Comes ha precedit un dels moments de la nit, quan ha aparegut Marina Rossell, per interpretar tres temes, l'últim, un emocionant 'Rosa d'abril' que ha acompanyat tot el públic assistent. Rossell ha donat pas al cantant Manel Navarro.

Gossos ha estat un altre dels grups més aplaudits aquest dissabte a Ripoll. Especialment emocionant ha estat quan els manresans han interpretat 'Corren', un dels temes més aplaudits. Els artistes s'han intercalat texts de veïns del poble que així han vist reflectida la seva veu.

Tot plegat amb un públic emocionat que encara es recupera d'un dels cops més forts que ha rebut. La Carme, veïna de Ripoll, explica que actes com aquest o la manifestació "calen dins els cors dels ripollesos" i han de servir per sortir d'una situació "que mai havien imaginat".

Notícies relacionades