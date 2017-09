El PSOE encara busca una solució política pel conflicte amb Catalunya

Català amb seny Sant cugat Sant cugat

3 de setembre de 2017

Bé, no veig que l'independentisme estigui decaient (tampoc esteu ampliant-lo, siguem tots sincers i diguem-ho tot).

Sou molts i esteu motivats.

Al meu bàndol, el que es fonamental és aconseguir durant aquest més de Setembre que tothom que no vulgui lá secesió tingui clar que no es pot anar a votar enlloc l'1-O, per si haguessin finalment urnes . Els del NO no participaràn en aquest cop d'Estat.

