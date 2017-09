Puigdemont es reunirà amb el Nobel de la Pau Ahmed Galai per parlar de l'1-O

El Quartet de Diàleg per la Pau a Tunísia va ser guardonat per "la seva contribució decisiva a construir una democràcia plural" al seu país, segons l'organització.

A la tarda, Puigdemont i Galai compareixeran a la sala Torres Garcia per fer una declaració institucional per donar suport "a la democràcia i a l'1-O", segons han explicat fonts del Govern.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es reunirà aquest dilluns al migdia al Palau de la Generalitat amb Ahmed Galai, membre de la Lliga tunisiana pels drets humans, una de les entitats integrants del Quartet de Diàleg per la Pau a Tunísia, que va ser reconegut el 2015 amb el Premi Nobel de la Pau.

