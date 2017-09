Nuet fa costat a Podem i assegura que CSQP no pot votar contra la llei del referèndum

Última actualització Diumenge, 3 de setembre de 2017 19:00 h

Admet que hi ha "sensibilitats diferenciades"

"De cap de les maneres pot anar en contra del sentiment general del poble de Catalunya, que vol el referèndum", afirma el també secretari de la Mesa del Parlament i dirigent d'EUiA.

El diputat per Catalunya Sí que Es Pot (CSQP) i secretari a la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, considera que en el ple de la setmana vinent, en el que es dóna per fet que s'aprovarà la proposició de Llei del Referèndum, el seu grup hauria d'emetre un sol vot, el qual "de cap de les maneres pot anar en contra del sentiment general del poble de Catalunya, que vol el referèndum".



En declaracions a l'espai 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, el també coordinador nacional d'Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) admet que hi ha "sensibilitats diferenciades" en aquesta qüestió en el si de CSQP, però trasllada a dimarts la decisió final, dia en què es reuneix el grup parlamentari. Fent un símil ciclista, Nuet ha definit les sessions de la setmana vinent com "l'etapa reina" en el procés fins a l1-O.



Joan Josep Nuet vaticina que "la situació serà tensa", tot i que ha afegit que la "carrera segueix". Insisteix, però, que "no es pot donar l'esquena al sentiment generalitzat del poble de Catalunya", especialment davant l'actitud d'un Partit Popular (PP) que "no ens deixa votar", però que "tampoc vol dialogar" i que respon amb amenaces com recórrer als tribunals o anunciar tota una sèrie de "plagues bíbliques", ha dit.

