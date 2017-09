La Superilla del Poblenou: un any de fracassos

Última actualització Dilluns, 4 de setembre de 2017 05:00 h

Superada la prova pilot, es dóna pas a les actuacions definitives

El 5 de setembre del 2016 va entrar en funcionament la Superilla del Poblenou entre els carrers Badajoz, Pallars, Llacuna i Tànger. L'objectiu era pacificar la zona, disminuir la contaminació i incrementar els espais verds i les activitats a l'aire lliure.

En aquests dotze mesos ha rebut elogis d'alguns mitjans de comunicació internacionals i de part dels seus residents, però també una allau de crítiques d'una altra part del veïnat i de l'oposició. "És un focus de vida veïnal, es pot respirar millor, se senten els ocells i s'ha convertit en una bona experiència que ha activat valors molt positius de la ciutat", ha resumit el regidor de Sant Martí, Josep Maria Montaner.

Però no tot és de colors. Per a la Plataforma d'Afectats per la Superilla, en canvi, ha generat "incomoditat a la majoria de veïns i pèrdua de qualitat de vida".

Allau de crítiques

La posada en funcionament de la Superilla va suposar la restricció de l'ús del cotxe per donar prioritat al vianant i a la bicicleta. Es van instal·lar àrees de joc infantil, taules de pícnic, zones d'estada i circuits de joc.

A l'abril s'havien invertit més de 400.000 euros. És llavors quan es va donar per finalitzada la prova pilot i es va anunciar l'inici d'actuacions definitives, com la urbanització de dos trams del carrer Almogàvers i Sancho de Àvila, amb un cost de més d'un milió d'euros. També es recuperaran dos solars en desús per convertir-los en noves places amb 8.273 metres quadrats de zona verda, i està en procés la construcció d'un edifici amb 68 nous pisos de protecció oficial.

Les crítiques a la Superilla van arribar tot just pocs dies després de la seva implementació. El govern municipal va assegurar que entomaria totes les crítiques i ajustaria algunes coses per generar menys inconvenients als veïns.

"Pèssima actuació urbanística"

L'entitat que més soroll ha fet ha estat la Plataforma d'Afectats per la Superilla. El seu portaveu, Jordi Campins, en fa un balanç negatiu de la iniciativa i garanteix que continuaran "batallant fins que la treguin". L'entitat va recollir 4.000 signatures i fa uns mesos va organitzar una consulta, on el 87% de les 1.700 persones que hi van participar van rebutjar el projecte. Ara han presentat un requeriment al consistori previ a la interposició d'un recurs contenciós administratiu, perquè consideren que la Superilla s'ha implantat de forma il·legal.

"Hi ha més contaminació i ha empitjorat la circulació als voltants. Hi ha problemes d'aparcament i han deprimit l'economia de gairebé tots els negocis", explicava Campins a l'ACN. Ha remarcat, a més, que aquesta no era una zona que necessités una intervenció de pacificació. "S'han gastat molts diners que no calien, és una pèssima actuació urbanística", ressaltava.

Fa unes setmanes, la plataforma va presentar un document demanant l'aturada i retirada de totes les infraestructures instaurades per la prova pilot de la superilla.

