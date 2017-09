Pacheco (CCOO) menteix per carregar contra el referèndum

Última actualització Dilluns, 4 de setembre de 2017 05:05 h

Diu que no té plenes garanties, però encara no s’ha aprovat la llei, ha disparat contra el referèndum seguint les ordres de la direcció del sindicat a Madrid

ACN Barcelona .- El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha afirmat que el sindicat no pot donar suport al referèndum de l'1-O que prepara el Govern. En una entrevista a l'ACN, Pacheco ha apuntat que la consulta "no reuneix les condicions que CCOO va aprovar en el darrer Congrés, amb una aprovació de més del 95% dels afiliats". Ho diu sense conèixer els detalls del procés.

"El que no farem tampoc és negar la possibilitat a la gent de decidir una solució al conflicte institucional. Pel que fa a l'afiliació de CCOO, respectarem, sobretot, la decisió de cadascú de votar d'acord amb la seva posició ideològica", ha afegit Pacheco. Sobre la seva participació en l'1-O, el secretari general de CCOO ha apuntat que la seva funció és "representativa" i que no decidirà què fer fins que se sàpiga "si tenim un referèndum l'1 d'octubre o no".En aquest sentit, el líder de CCOO ha demanat que "cal trobar un consens i una solució política a una crisi d'aquesta magnitud. Fins l'1-O i després d'aquesta data, treballarem per recomposar la majoria social per trobar una sortida, tenint en compte que no hi ha solució institucional sense donar la veu al poble de Catalunya, però tampoc hi ha solució si es dóna la veu al poble sense un marc institucional que faci efectiva la decisió".