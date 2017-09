Última actualització Dilluns, 4 de setembre de 2017 10:00 h

El vicepresident del Govern assegura que aquest país ha demostrat estar preparat per enfrontar-se al que sigui

"Estem a favor de la democràcia. Hi ha diversos camins, tots democràtics per poder complir això, tots són legals, no tanquem cap porta. Nosaltres complirem el nostre compromís", ha assegurat el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, en una entrevista a Els Matins de TV3.

Junqueras ha exposat que aquest referèndum l'hauria volgut celebrar molt abans però que "ara els mecanismes sí que són vàlids".

Preguntat per les urnes ha recalcat que "el que és més important és que estiguin plenes", però ha defugit respondre si les ha vist o quan han costat. "La informació és pública i el ministeri té totes les dades, en aquest sentit som molt transparents" i ha afegit que "no hi ha cap problema en compartir informació però el que és rellevant és que les urnes estaran plenes".

Sobre el vot des de l'estranger, el vicepresident ha subratllat que es podrà votar "seguint els mecanismes" però també ha recordat que "l'Estat mai ho posa fàcil i ara menys", referint-se al vot per correu. "Estem intentant superar-les i oferir més garanties amb la màxima normalitat possible".

La hisenda catalana

El passat 1 de setembre es van obrir 14 noves oficines pròpies de la hisenda catalana i 13 compartides amb diferents ens locals . Aquest és un pas més per a la construcció d'una Catalunya independent.

"Hi havia molta gent i molts profetes que asseguraven a tort i a dret que no ens en sortiríem i s'ha fet i s'ha fet de forma molt eficaç", ha remarcat Junqueras. "Ara tindrem 196 finestretes úniques arreu del territori i un desplegament de caràcter humà".

"Fins ara, Catalunya havia cobrat pocs impostos, ara estem preparats per afrontar impostos de caràcter massiu, el canvi és molt substancial".

La hisenda catalana "comença amb tot el que és necessari" i ha sentenciat "han fet una feina extraordinària, com a conjunt de societat, aquest país demostra que està preparat per enfrontar-se al que sigui".