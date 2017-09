Un diari de Madrid assegura que el 55% dels catalans donaria suport a un referèndum il·legal

El digital també fa referència a les paraules que el president del Gobierno, Mariano Rajoy, fa setmanes que repeteix: que l'1-O no se celebrarà. El Español assegura que aquesta tesi no està agafant força a Catalunya però tampoc a la resta d'Espanya. Sembla que el 33,5% dels espanyols creu també en la celebració de l'1-O.

Ni més ni menys que un 55% de catalans, tal com recull El Español, creu que la consulta s'ha de fer. Les dades evidencien que la majoria de catalans vol que se'ls pregunti si es volen o no independitzar de la resta d'Espanya sense tenir en compte la legalitat o constitucionalitat de la consulta.

El digital, dirigit per Pedro J. Ramírez, descriu que la majoria de catalans dóna suport a un referèndum unilateral convocat per la Generalitat pel pròxim dia 1 d'octubre i també que creuen que se celebrarà.

