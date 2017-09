Última actualització Dilluns, 4 de setembre de 2017 12:00 h

Encara creu que "hi ha temps" per al diàleg

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha posat en dubte que el Gobierno decideixi suspendre l'autonomia de Catalunya si el referèndum s'arriba a celebrar i ha advertit que aquesta opció seria un "error majúscul".

En una entrevista a Ràdio Euskadi, el president del Govern basc s'ha preguntat si la convocatòria de l'1-O "és un referèndum o no és un referèndum".

Si finalment se celebra, s'ha preguntat també quina seria la reacció del Gobierno en cas que s'apostés per aplicar la Llei de Seguretat Nacional i se suspengués l'autonomia. Malgrat tot, Urkullu creu que l'Executiu del PP no arribaria a aquest extrem.

"No crec que es donés la suspensió de l'autonomia. Seria un error majúscul per part d'un president amb una responsabilitat". "Tinc l'esperança, la confiança en què l'exercici de la política no es basi en un enfrontament".

Urkullu ha insistit en el fet que encara "hi ha temps" per al diàleg amb Catalunya, i ha assegurat que no entén l'1-O "com a estació terme" sinó que "pot ser l'inici".

