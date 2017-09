Última actualització Dilluns, 4 de setembre de 2017 13:00 h

La vicepresidenta assegura que l'Estat impedirà que es posin les urnes i anima a denunciar el Govern si utilitza dades personals per al cens

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertit aquest dilluns que el seu govern utilitzarà "la força que li dóna l'Estat de dret" per evitar el que considera "un delicte, una il·legalitat i una vulneració flagrant dels drets dels catalans", i la suspensió de càrrecs institucionals, en referència a Carles Puigdemont, "està prevista a les lleis".

Sáenz de Santamaría també ha assegurat que en el cas que el Govern disposi de les urnes per fer realitat el referèndum, "les autoritats corresponents s'encarregarien d'impedir que es posessin" i ha afegit que si ella fos catalana i el Govern utilitzés les seves dades per al cens "el primer que els demanaria és una responsabilitat patrimonial per utilitzar les meves dades sense el meu consentiment en un referèndum il·legal".



Sáenz de Santamaría ha fet aquestes manifestacions en una entrevista a la Cadena Ser on ha emplaçat el PSOE --que aquest dilluns presenta les seves propostes per a Catalunya-- a sumar forces amb el seu executiu per plantar cara al referèndum i deixar per a més endavant qüestions com la creació d'una comissió al Congrés per abordar el problema territorial.

"Aquest mes de setembre ens hem de centrar en el que ens hem de centrar, i a partir d'octubre hi ha molts debats sobre la taula", ha dit. Segons Sáenz de Santamaría, "es pot parlar" de la comissió que planteja el PSOE, "però aquest mes hem de posar les nostres forces i atenció en el que hem de posar-les".

Una dinàmica "fanàtica"

Segons la vicepresidenta el govern de la Generalitat i els partits independentistes han entrat en "una dinàmica cada vegada més fanàtica" des de plantejaments "radicals" en la defensa de "barbaritats". "Si la Generalitat està disposada a tirar-se pel precipici, almenys que no arrossegui els funcionaris", ha dit abans d'assegurar que després del 9N la Generalitat va responsabilitzar de la consulta els voluntaris.

En aquest sentit, ha advertit que l'1-O no podrà ser "un altre 9N" perquè el seu executiu "recorrerà a la força que li dóna l'Estat de dret". "Són moltes les mesures i s'aplicaran pas a pas. No tingui cap dubte que la legalitat es restablirà", ha sentenciat.

