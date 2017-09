Última actualització Dilluns, 4 de setembre de 2017 15:00 h

El conseller de Presidència diu que els grups parlamentaris decidiran "entre avui i demà" la fórmula per aprovar les lleis del referèndum

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha assegurat que el Govern signarà "en ple" el decret de convocatòria del referèndum de l'1-O. En declaracions a RNE, el conseller ha reiterat que per a ell és un "honor" com a conseller participar d'aquest decret i ha recordat que la llei del referèndum contempla que la convocatòria sigui via decret.

Turull s'ha expressat d'aquesta manera com el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, que també ha dit aquest matí que tots els consellers signaran. D'altra banda, ha explicat que els grups parlamentaris independentistes es reuniran "entre avui i demà" per decidir la fórmula final que es farà sevir per tramitar les lleis del referèndum.



El conseller de la Presidència ha reiterat que el pes de la decisió recaurà en els grups parlamentaris i que aquests decidiran la "millor" fórmula d'entre "les que queden". El conseller ha dit que no és cap secret que aquesta setmana "hi ha d'haver novetats" perquè l1-O "està a la volta de la cantonada".



Turull ha apuntat que el següent pas que s'ha de donar és "aprovar l'empara legal del referèndum" i ha afirmat que això "depèn del que decideixin els grups parlamentaris que han treballat la llei". Així, ha concretat que es prendrà una decisió "en les pròximes hores o pròxims dies".

L'Estat davant l'1-O

També ha criticat l'actuació de l'Estat davant de l'1-O, a qui ha acusat de treballar amb dos "comodins" com ha dit que són el Tribunal Constitucional i la Fiscalia i ha assegurat que es fa una "barreja" entre els dos poders. Ha denunciat que aquests estaments judicials diuen als catalans de què poden parlar i què no, apuntat que els contraris a la independència "poden parlar sense problema i la resta no".

En aquest sentit, també ha dit que el que passa al Parlament de Catalunya no passa a cap altre parlament de l'Estat, on si algú no està d'acord amb algun tema que s'aprovi es pot "recórrer" posteriorment a les instàncies oportunes i no previ al debat. "Els que es queixen que no hi ha temps ni debat són els mateixos que han intentat totes les argúcies per impedir el debat parlamentari", ha declarat.

Una qüestió despenalitzada

El conseller ha defensat que convocar un referèndum "és una qüestió que es va despenalitzar" durant el govern del socialista José Luís Rodríguez Zapatero després que l'expresident José Maria Aznar "ho va convertir en un delicte" pel 'pla Ibarretxe'. "No hi ha cap article del codi penal que digui que és un delicte", ha reivindicat.

