Rufián “La diferència entre els polítics i els castellers és que nosaltres no podem tremolar”

Rufian, que ha viscut amb emoció la millor actuació de la colla local, ha reconegut a elmoncasteller que “l’actuació històrica és el reflexe d’una molt bona feina i que ha ajudat a que la festa major sigui més gran del que és” . El diputat també ha destacat la capacitat integradora d’aquesta tradició.“.Rufian ha reconegut que amb el procés d’independència “s’han fet mil paral·lelismes, també amb els castells” i ha afegit queSobre si en un futur es veu com a integrant dels Saballuts, Rufián ha dit que té la invitació de la colla,

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal