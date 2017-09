Última actualització Dilluns, 4 de setembre de 2017 19:00 h

Puigdemont i Junqueras presenten l'Agència Tributària de Catalunya

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, han aprofitat la posada en marxa del desplegament territorial i competencial de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), per explicar que aquesta estructura és la prova que Catalunya "està preparada" per assumir "la decisió" i "la voluntat" que els catalans expressin al referèndum de l'1-O".

A més, tots dos s'han vanagloriat de la "plenitud d'assumpció de responsabilitats" que suposa posar en marxa coses com l'Agència Tributària. El president, però, ha aprofitat per denunciar que el procés de desplegament de l'ATC ha tingut, a més de les complicacions "lògiques" d'un procés com aquest, "dificultats" afegides provinents d'aquells "que auguraven la catàstrofe, per ganes o perquè creien que tenien raons per pensar-ho".

Ni Puigdemont ni Junqueras han volgut parlar aquest dilluns de res més que no fos l'Agència i han evitat en tot moment referir-se als passos previstos amb les lleis del referèndum i transitorietat, ni al possible xoc amb l'Estat i el TC.

President i vicepresident, acompanyats pel secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, s'han reunit aquest dilluns amb el director de l'Agència Tributària de Catalunya, Eduard Vilà, i els responsables de l'ens, que aquesta setmana posa en marxa el seu desplegament. Després de la trobada, tots quatre han comparegut en roda de premsa per felicitar-se del nou salt que fa l'ATC i apel·lar al significar fiscal i polític que té aquest nou pas.

Catalunya, preparada

Així, el president ha remarcat que amb aquest desplegament "a ningú se li escapa que es posen les estructures necessàries perquè Catalunya estigui preparada per posar en marxa la voluntat que expressin els catalans l'1-O". "Sigui la que sigui, estem dient que estem preparats", ha sentenciat Puigdemont, que ha remarcat que tant aquests com tots els passos en aquest sentit es fan "amb seguretat jurídica, tècnica i mirant més al futur que al present". Per al president, amb l'ATC el Govern "està demostrat que està preparat" per al "bon funcionament del país".

Per la seva part, Junqueras s'ha expressat en la mateixa línia, fent a més una oda a l'assumpció de competències i responsabilitats que assegura que demostra el Govern i Catalunya. "Volem ser responsables. Ens agrada la responsabilitat, estimem la responsabilitat, estem enamorats de la responsabilitat; la volem exercir tota, amb plenitud i no només en l'àmbit de la despesa, també en la recaptació. Volem que el conjunt de la ciutadania i el país tinguin els pressupostos que es mereixen", ha etzibat el vicepresident.

"Responsabilitat"

De fet, el vicepresident ha volgut interpretar el procés i les decisions que s'estan prenent ara des del Govern com una part d'aquesta "responsabilitat" i, relligant-ho amb les "conseqüències" que l'Estat avisa que pot portar per a Catalunya l'1-O, Junqueras ha explicat que forma part del mateix relat. "Intentem que siguem responsables de les decisions que prenguem, que el conjunt dels ciutadans siguin responsables del seu futur", ha dit.

Junqueras també ha remarcat que l'ATC gestiona ara un volum d'activitat fiscal determinat i d'acord a les competències que hi ha, però veu "significatiu" que aquesta mateixa Agència tal com s'ha desplegat "està en condicions de recaptar fins a 42.000 milions, un potencial que multiplica per 15 la recaptació de 2017 i per 34 la que es va fer el 2015".



"L'ATC està preparada per esdevenir la peça clau del sistema fiscal, pensada pe restar al servei dels contribuents, sent homologable a les agències més avançades de la UE i del món, àgil i eficaç, i amb la creació d'una unitat de lluita contra el frau internacional", ha conclòs.

No s'han rebut col·laboracions

Més enllà d'aquest missatge, Puigdemont també ha volgut denunciar que el desplegament de l'ATC no ha rebut la col·laboració i facilitats que considera que tothom podria haver aportat. "Hi ha hagut les dificultats lògiques d'una transició, pròpia d'aquesta operació i que s'han resolt abans de temps i tot. Però també dificultats dels que auguraven la catàstrofe, no sé si per ganes o perquè tenien raons per pensar-ho. Però això sempre fa de mal fer la feina", ha sentenciat.

Per la seva part, en la intervenció inicial, Vilà ha fet també referència a aquests entrebancs que ha denunciat el president. "Alguns deien que la transició havia de ser un col·lapse, però ha estat modèlica, molt òptima", ha dit.