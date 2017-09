Què vol dir #PluriNO, la paraula que s'ha inventat Quim Arrufat?

El PP diu que retirarà les urnes, C's que ja triga, el PSOE que proposarà comissió estudi i P's que no pensa donar suport. L'Espanya pluriNO

Davant l'escalada de tensions que es viuen al sector unionista espanyol, on cada cop estan més nerviosos per la determinació i fermesa dels independentistes, l'escala verbal en contra del referèndum ha fet un pas més. Quim Arrufat l'ha resumit en 140 caràcters i, a més, s'ha empescat un mot que aglutina el PP, el PSOE, Cs i Podemos: L'Espanya del pluriNO.

