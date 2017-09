Català amb seny Sant cugat Sant cugat

4 de setembre de 2017, 20.41 h

Tooooonto!



Mireu, de la web dels Premi Nobel:



The Nobel Peace Prize 2015 was awarded to National Dialogue Quartet "for its decisive contribution to the building of a pluralistic democracy in Tunisia in the wake of the Jasmine Revolution of 2011".



Aquest senyor NO ÉS Premi Nobel de la Pau .



Jajajajajajajajajajaj



Us enreden com volen els vostres liders.