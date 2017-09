El community mànager del PSC suspèn en estructura gramatical

Última actualització Dilluns, 4 de setembre de 2017 20:00 h

Un tuit rocambolesc i sense sentit confón la xarxa

Ahir a la nit, el programa Mad Spain presentat per Jordi González, va dur a terme un intens debat polític sobre la independència de Catalunya. Hi havia presència d'unionistes i independentistes. Un dels representants del no (a no fer ni deixar votar el referèndum) era el socialista Miquel Iceta, que nerviós i superat per les circumstàncies, va cedir més protagonisme als també alterats Xavier García-Albiol i Inés Arrimadas.

Les intervencions del líder del PSC, Miquel Iceta, les recollia amb fervor el perfil de Twitter oficial del PSC. El seu community mànager, però, no va tenir massa feina per les minses participacions del socialista. De fet, amb 6 tuits ho va tenir enllestit. El primer de tots, que publicava una foto feta des del plató, intentava reproduir una frase d'Iceta però sense encert. Intentant donar un cop de mà al community mànager per a justificar el seu nul sentit gramatical, val a dir que sí que és cert que la dialèctica unionista ha de fer mans i mànigues per a poder usar en una mateixa oració la paraula 'democràcia' i alhora justificar que 'no és fer el referèndum'.

Tot i així, l'encarregat d'escriure el tuit no se'n va sortir gens bé i la seva publicació va esdevenir, ben ràpidament, la riota de les xarxes. La frase diu el següent: "La única forma de defender un referéndum es no votar el 1-O y decirles que no voten aquél que no lo es".

Per començar ja es fa estrany que defensar un referèndum sigui "no anar a votar" però encara és més rocambolesc dir a aquells que no han anat a votar que no votin allò que no ho és. La sempre complicada doble negativa. Per entendre-ho, voldria dir que si sí que és un referèndum sí que han de votar. Tota una contradicció.

En aquest sentit podríem dir que val més un tuit que mil paraules.



"La única forma de defender un referéndum es no votar el 1-O y decirles que no voten aquél que no lo es". @miqueliceta #MADCataluña pic.twitter.com/Ctd8iTXRhF — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 3 de setembre de 2017

