Iaies que fan top manta per sobreviure a Nou Barris

Dilluns, 4 de setembre de 2017

Nou conflicte a la vista per l'ajuntament de Colau

Sembla increïble però és cert. Un grup de iaies se les ha ideat per a poder sortir de la situació de pobresa en la qual es troben a Nou Barris, Barcelona, i han aprofitat el tracte permissiu dels comuns des de l'Ajuntament de la ciutat als manters per fer elles mateixes un top manta al carrer. Una pràctica que podria crear un efecte crida com a solució extrema a tenir ingressos.

Un reportatge del 3/24 mostrava un grup de iaies, una d'elles de 74 anys, que han decidit fer un top manta al carrer per vendre objectes que ja no fan servir, sobretot roba, per a poder tenir algun ingrés. L'efecte crida que s'esperava amb el tracte de l'Ajuntament de Barcelona cap a aquesta pràctica il·legal ha passat però no especialment en persones immigrades sinó a gent de la ciutat.

En aquest cas el grup de iaies explicava al mitjà citat que algun cop la policia els ha requisat el contingut de les seves mantes, ja que, tot i que el que venen és seu (i no peces falsificades) la venda al carrer no és una pràctica legal.

De fet, els podrien caure multes de fins a 500 euros que les iaies ja han dit que no podrien pagar.

La impunitat es transforma en fatxenderia

El tracte permissiu cap als manters i la permissivitat de la policia a ordres de l'Ajuntament de Barcelona cap a aquest col·lectiu ha fet que de mica en mica la sensació d'impunitat als manters hagi arrelat fins a convertir-se en certa supèrbia. Ara fa una setmana hi va haver una batussa al metro quan la urbana intentava impedir que un manter es colés al Metro.

Fer de manter sense por

Qualsevol persona que hagi passejat pels carrers de Barcelona duran els darrers anys haurà detectat el canvi de comportament dels manters. La presència policial abans feia que armessin el seu farcell amb rapidesa i intentessin evitar-los per a reinstal·lar-se més tard. Ara, aquest fet ja no passa, tampoc amb la venda ambulant de cerveses o menjar al carrer.

A més, hi ha certs llocs estratègics com a la Barceloneta on el top manta genera feines paral·leles aberrants. Hi ha persones que passen la nit custodiant els llocs més preuats per vendre als manters que han anat a dormir. D'aquesta manera, quan tornen poden recuperar sense problemes el seu lloc.