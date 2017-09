(Vídeo) Vas néixer amb la capacitat de decidir. Hi renunciaràs?

La primera diu 'Vas néixer amb la capacitat de decidir'. I la segona, en forma de pregunta, afegeix: 'Hi renunciaràs?'. L'últim pla és l'escut de la Generalitat de Catalunya. L'espot es publica amb vistes al referèndum de l'1 d'octubre, tot i que no se'n fa referència en cap moment

