Un diari de Madrid assegura que l'1-O guanyarà el 'Sí' amb un 72%

QUERIDO NAZI-ONANISTA "zapustarrastroso" JUAN RUIZ SOLANAS aka como SUPERCAT de Figueras-Gerona: Tus palabras resuenan en mis oídos como un zumbido de moscas. VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes) VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes)

5 de setembre de 2017, 11.42 h

NO ME PARECE QUE LOS COMISARIOS POLITICOS DEL ASALTAPISCINAS SEAN QUIENES PUEDEN BURLARSE DE LA GRAMATICA DE OTROS.



MUCHOS CAMARADAS SUYOS NAZIS CRITICAN DIA SI Y DIA TAMBIEN EL LAPAO DE ESTE PANFLETO



NO HE PODIDO RECORDAROS LAS RECIENTES CAGADAS EN ESPAÑOL DE VUESTROS CACIQUES, NO SOLO LA DEL FORN SINO LA BUENISIMA DE LA CLARA PONSATI.



La Consejera de Educación de la Generalitat catalana demuestra no saber hablar en castellano



https://casoaislado.com/la-consejera-educacion-la-generalitat... Llegir més