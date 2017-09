Ciudadanos vol retirar l'anunci de la Generalitat a favor de la participació en el referèndum

Última actualització Dimarts, 5 de setembre de 2017 12:30 h

"No podem dedicar diners a una cosa declarada il·legal i inconstitucional", detalla el líder de la formació taronja

El president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, ha assegurat aquest dimarts que la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, s'encarregarà de tramitar la petició de retirada de l'anunci en favor de la participació en el referèndum d'autodeterminació, anunciat per l'1 d'octubre, que la Generalitat va llançar la nit d'aquest dilluns de forma oficial.

Rivera ha al·legat que la Fiscalia i la Justícia tenen "arguments de sobres" en cas que el Govern català decidís no retirar-ho de TV3, on s'està emetent des de diumenge a la nit i ha incidit en què s'estan dedicant "diners públics a la divisió i enfrontament". "No podem dedicar diners a una cosa declarada il·legal i inconstitucional", ha asseverat.

Quant al tràmit parlamentari de les lleis de desconnexió de Catalunya, el president de la formació taronja ha explicat que no disposen de "molta informació" perquè és una cosa que s'està fent "de cara a la secessió i d'esquena als ciutadans".

En aquest sentit, s'ha queixat que els grups parlamentaris que representen "a la majoria del poble català" estan sent "segrestats" per una "espècie de gestoria del Parlament": "El Parlament no és això", ha afegit.

