Tensió entre BeC i el PSC: Colau permetrà l'1-O i Pisarello crida a votar 'Sí'

L'executiu barceloní viu episodis de màxima crispació amb el posicionament del consistori davant l'1-O

A mesura que l'1 d'octubre s'apropa, i amb la prevista aprovació de les lleis del referèndum i de la transitorietat jurídica aquesta setmana, els líders dels partits que governen a l'Ajuntament de Barcelona van posicionant-se més clarament.

La crida del primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Miquel Iceta, per no participar en el referèndum de l'1 d'octubre va topar ahir amb les paraules d'Ada Colau a la Cadena Ser on apuntava que "permetrà" la votació. La tensió entre les dues forces del govern municipal, però, han crescut avui amb Gerardo Pisarello, el Primer Tinent d'Alcaldia, que en un article Crític fa un pas més enllà que Colau i demana el vot pel 'Sí': "mobilitzar-nos (i votar, fins i tot amb un “Sí”) pot ser una manera de rebel·lar-se contra l’autoritarisme centralista".Pisarello, crític amb el full de ruta de Junts pel Sí i l'independentisme, qui diu que "no ha llegit adequadament la centralitat del sobiranisme progressista", considera que el sobiranisme es mou en una "clara majoria" republicana i progressista. Malgrat els dubtes que ha anat deixant el posicionament de Barcelona en Comú i Catalunya en Comú, el tinent d'Alcaldia admet que “Si la Generalitat aconsegueix que l’1-O hi hagi urnes i espais per votar, seria difícil no implicar-s’hi”