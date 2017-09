Millo trenca, sense voler, el discurs unionista i afirma que el procés independentista és democràtic

Última actualització Dimarts, 5 de setembre de 2017 14:30 h

El delegat del Gobierno s'embolica a l'hora de desprestigiar el referèndum de l'1 d'octubre

El discurs unionista es debilita a poc més d'un més del referèndum, incapaç de teixir un missatge contundent contra les urnes.

.@EnricMillo 'Si no hay una rectificación entraremos en una nueva etapa de un "independentismo antidemocrático" con la desobediencia' pic.twitter.com/6wfjyLMdKE — DeleGobCataluña (@DeleGobCataluna) 5 de setembre de 2017

El delegat del Gobierno, Enric Millo, ha admès a 'El Matí Ràdio 4 RNE' que el procés independentista és democràtic. En un nou intent per desprestigiar el referèndum de l'1 d'octubre, Millo s'ha fet un embolic a l'hora de titllar d'antidemocràtic l'independentisme afirmant que, en el cas que s'aprovin les lleis i hi hagi votació, "si no hi ha una rectificació, entrarem en una nova etapa d'un independentisme "antidemocràtic" amb la desobediència". Una consideració que rebat el discurs unionista que aposta per intentar sempre trobar el paral·lelisme del procés català amb moviments totalitaris del segle XX.