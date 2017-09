Exalcaldes i Exregidors del PSC i ICV fan un crit a la participació per l'1-O

Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU UN POBVLE QUE NO MARQUESINAS EN LA ESTACIÓ DE TREN I RATES PER ELS SEUS CARRERS I MALAS HIERBAS SER POBRE I ATURAT I ANAR A VOTAR EL 1 DE OCTUBRE ES SER IDIOTA , JA QUEL GOVERN NO AJUDA ALS ATURATS NI ALS POBRES NOMES AJUDA ALS RICS SER POBRE I ATURAT I ANAR A VOTAR EL 1 DE OCTUBRE ES SER IDIOTA , JA QUEL GOVERN NO AJUDA ALS ATURATS NI ALS POBRES NOMES AJUDA ALS RICS

5 de setembre de 2017, 19.31 h

JO NO PENSU ANAR A VOTAR EL 1 DE OCTUBRE , Es una perdua de Temps aixi si se arriba fer la Votació..PROTEJIR ELS SEUS MANDATARIS Deus volguer dir Protejir els Politics Corruptes del PDECAT i els seus complices E.R.C. I LA CUP No gracias PROTEJIR Alguns que no fan res per familias pobres NO LLUITAN CONTRA LA POBRESA Baixen impostos als RICS CON FA E.R.C. I LA CUP A CARDEDEU .. I AL GOVERN CATALÀ . Els Politics viuen mol,t be amb MOLTS PRIVILEJIOS I GRANS... Llegir més