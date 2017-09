Votaxmi: L'emotiva campanya que recorda els qui no podran votar l'1-O

Última actualització Dimarts, 5 de setembre de 2017 18:30 h

CIEMEN, Gent de la Terra i Sí, amb Nosaltres són les tres entitats de la societat civil catalana que han endegat el 'Vota per mi/Vota por mi'

Conscienciar als ciutadans que no poden votar el pròxim 1-O de la repercussió del referèndum i mobilitzar-los per animar als indecisos a què vagin a les urnes, sigui quin sigui el seu vot. Aquest és l'objectiu de la campanya 'Vota per mi/Vota por mi', impulsada per tres entitats de la societat civil catalana: el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN), Gent de la Terra (una de les històriques associacions impulsores de la Mostra d'Entitats dels Països Catalans), i 'Sí, amb Nosaltres', plataforma ciutadana que agrupa persones d'origen estranger favorables al dret a decidir.

Un dels principals mitjans de difusió del 'Vota per mi/Vota por mi' serà a través de les xarxes socials (amb l'etiqueta #votaxmi), on ciutadans de diverses nacionalitats i residents a Catalunya explicaran breument en un vídeo la seva situació i animaran a la participació el pròxim 1 d'Octubre. També es farà un acte central de la campanya el 13 de setembre a la seu del CIEMEN.

"Vota per mi"

Segons els organitzadors, el 'Vota per mi/Vota por mi' (#votaxmi) vol interpel·lar a tots aquells ciutadans residents a Catalunya que no poden participar al referèndum per no tenir la nacionalitat espanyola però que els mou la inquietud democràtica i la rellevància del que pot passar després de l'1-O. Però també es fa una crida als qui provenen de la resta de l'estat espanyol que tenen en consideració el procés català com una "oportunitat" per redefinir la realitat social i política d'Espanya.

El president del CIEMEN, David Minoves, ha fet referència a un procés democràtic que pot esdevenir "la millor garantia per poder replantejar 'el règim del 78' i construir una veritable democràcia real".

En aquest sentit, ha raonat que, amb motiu de l'1-O es pot "obrir la porta" perquè debati sobre un nou model d'Estat –sigui monarquia o república-, reconsiderar la situació del País Basc o Galícia o esperonar a una reforma efectiva de l'actual Constitució. "Els pot ser beneficiós"; ha indicat Minoves en referència als ciutadans espanyols.

"Ruptura democràtica"

Entre els testimonis que prenen part de la campanya, hi ha el d'Anna Pascual, del País Valencià, qui ha assegurat que "el futur de Catalunya ens afecta per identitat catalana i per cultura germana".

Sobre el referèndum, assegura que "és l'oportunitat d'exercir una ruptura democràtica". "Esperem que algun dia tinguem l'opció de poder fer construcció nacional des de la base", ha sentenciat, elogiant la "fermesa admirable" del poble català.

La "Ironia" no poder votar

Per la seva banda, la ciutadana nord-americana Liz Castro ha parlat de la "ironia" que suposa no poder votar l'1-O però sí poder fer-ho "a 5.000 quilòmetres de distància". Castro, que havia optat a presidir l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), considera que el concepte de ciutadania és antiquat, "propi del segle XIX". Per contra, apunta que la via que es va traçant a l'entorn l'1 "és una prova de democràcia revolucionària".

I és que els promotors del #votaxmi insisteixen que el que passi 1-O repercutirà a totes aquelles persones que des d'arreu del món "creuen en la democràcia", en un "referèndum legítim" i que "el procés català és obert i acollidor", desmarcant-se dels moviments xenòfobs que van emergint a altres països, i refermant el caràcter "acollidor" del poble català.



Exercir "d'espectadora"

Amina Hussein, ciutadana kurda, lamenta que, novament, hagi d'exercir "d'espectadora" dels processos sociopolítics, no només del seu lloc d'origen, sinó també del país que l'ha acollit. Ha explicat que es decantaria pel 'Sí' si pogués votar perquè "tant Catalunya com el poble kurd mereixen un estat propi".



Tanmateix, els promotors insisteixen que la campanya no està concebuda per orientar el sentit del vot, sinó perquè una alta participació legitimi la celebració del referèndum.

