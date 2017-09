Garicano (C's) compara l'espot de l'1-O amb el tràfic d'heroïna

Català amb seny Sant cugat Sant cugat

5 de setembre de 2017, 19.37 h

Mensaje a los no indepes:



Dicen que la ANC está valorando que algunos de sus miembros i voluntaris voten NO, para intentar que el SI no gane con el 99% de los votos y se vea el tongo.



No vayáis a esta farsa. Es su fiesta.



El 1-O NADA QUE VOTAR!!



Pásalo!