Albiol etziba un atac racista contra Pisarello per dir que votarà 'Sí' l'1-O

Última actualització Dimarts, 5 de setembre de 2017 21:30 h

.@G_Pisarello deberías ser un poquito más agradecido al país que te dio acogida y una oportunidad. @lavanguardia https://t.co/Hj2FcfHOM5 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) September 5, 2017

El primer tinent d'alcaldia, que va néixer a Tucumán (Argentina), ho ha argumentat així per lluitar contra l'"autoritarisme" del PPC i ha advertit que "les forces del canvi cometrien un greu error" si no es mobilitzen contra "els atacs a l'autogovern". Les reaccions a la xarxa no s'han fet esperar. El diputat de CSQP, Albano Dante Fachin, ha preguntat a Albiol què vol dir 'agrair'. "Que els que venim de fora no podem tenir opinió política?", ha etzibat el líder de Podem a Catalunya, també nascut a l'Argentina.