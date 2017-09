Enric Barcelona Barcelona

5 de setembre de 2017, 20.28 h



#2 No te rias de mi, chaval. Si yo me ESGRATOÑO los cojoncitos NO ES POR BISIO, ES QUE ME PICAN PORQUE MI NOVIU TIENE LA BOCA INFESTADA Y CUANDO ME LA CHUPA NE INFESTA A MI,, el muy mariconazo.