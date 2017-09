El Tribunal de Comptes cita 11 alts càrrecs del Govern el 25 de setembre perquè paguin una fiança de 5 MEUR pel 9-N

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

5 de setembre de 2017, 21.41 h

Espanya cada cop s'assemble mes a Corea del Nord! Només falta que llencin palles borratxes al cel doncs no crec que tinguin míssils per atacar-nos car els hi van vendre al Kim Jong-un que és qui admiren a falta de Franco I Hitler!





Som-hi! Que només falten 25 dies pel Referèndum i la restauració de l'estat català serà un fet i ens podrem treure de sobre aquesta colla de bords d’una p.. vegada!



Lip dub Ribes 2017 #SI.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=HLLtahYpLxI

