El Tribunal de Comptes, l'error de càlcul de l'Estat que resumeix el debat a una qüestió democràtica

La institució provoca proclames d'unitat més enllà del món independentista

ANÀLISI | Joan Solé @JoanSole_ .- Ho apuntàvem ahir en aquest mateix diari, Mariano Rajoy es troba entre l'espasa i la paret. El menysteniment envers la Generalitat i la capacitat de mobilització de l'independentisme ha provocat un error de càlcul molt greu, el Tribunal de Comptes encén el record d'un Estat obsessionat amb prohibir les urnes.

Fora de temps i sense el suport del PSOE per aplicar l'article 155 de la Constitució, l'executiu de Rajoy sondejava tres escenaris de resposta per frenar el referèndum de l'1-0: Repetir la judicialització, aplicar la Llei de Seguretat Nacional (l'opció que té el suport de socialistes i Ciutadans) o fer ús de la reforma del Tribunal Constitucional, qüestionada pel Consell d'Europa, perquè executi unilateralment les seves sentències.

La decisió del Tribunal de Comptes de citar 11 càrrecs del Govern el 25 de setembre perquè paguin una fiança de 5 milions d'euros pel 9N ens dóna la primera pista, l'Estat tira d'hemeroteca i precedent. Reactiva la judicialització del 9N, tot i ser un cas sentenciat, per frenar el debat polític que ha obert el referèndum. El missatge és doble, primer deixa clar que les conseqüències contra aquells que tiren endavant la votació -de caràcter vinculant- seran majors que les de la consulta, a la vegada que prova la manca d'alternatives de l'executiu espanyol.

Un moviment en fals, un error greu

Rajoy desconeix la magnitud de l'error de moure fitxa i fer entrar en escena el Tribunal de Comptes hores abans del ple de la desconnexió. És un moviment en fals, insegur, per tantejar el terreny: un error. La resposta a la citació de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i els exconsellers Irene Rigau i Francesc Homs, juntament amb 7 càrrecs o ex càrrecs del Govern, ha provocat un context clau perquè avui el Parlament exhibeixi una imatge d'unitat que vagi més enllà de la satisfacció de les forces independentistes. Aquest atac directe contra uns polítics que ja van ser sentenciats per la justícia, i que foren absolts de l'acusació de prevaricació, ha reduït, per gràcia del món independentista, el debat de les setmanes vinents a una qüestió cabdal: defensar la democràcia o posar-se al costat d'un Estat que la vol prohibir sigui com sigui.

El Tribunal de Comptes ha encès un debat que l'unionisme no sap combatre, aglutina un missatge d'unitat entre entitats i partits favorables a la votació de l'1 d'octubre i escalfa l'independentisme que podia restar passiu amb la Diada d'aquest any. Comença el compte enrere del Gobierno.

