A la desesperada: Sánchez i Iglesias es reuneixen per buscar solucions per Catalunya

CASTELLER Tarragonès Tarragonès

6 de setembre de 2017, 11.29 h

La recusació de tots els membres del TC per part de Forcadell, podria ser la pedra de toc de tot el moviment legal que pretén promoure el Gobierno. Segons la Consti, els recusats (tots) no poden actuar en cap sentit (en ser art i part), fins que no es resolgui la questió.

Un missil en tota la línia de flotació.

Mentre els nostres van fent via....



