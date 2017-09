[MINUT A MINUT] Segueix el ple de la Llei del Referèndum

Última actualització Dimecres, 6 de setembre de 2017 13:15 h

@martarovira: "CAT té dret a decidir i a l’autodeterminació, ens és inherent i ningú el pot revocar"



La intervenció al #PleDemocràcia!pic.twitter.com/L4I9r7AvtI — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) September 6, 2017

Carrizosa (C's) recorda que la petició del dictamen al Consell de Garanties Estatutàries obliga a suspendre la tramitació de la llei i aprofita etzibar-li a Forcadell que "deixi d'actuar com a gestoria de Puigdemont".Miquel Iceta (líder del PSC): "No participarem en una votació que certifica la pèrdua de drets dels diputats i l'oposició. Demanem recurs d'empara al TC"Es vota també l'exempció de tràmits per aprovar la llei del Referèndum per la via d'urgència: s'aprova per 68 vots a favor.El Parlament aprova, per segona vegada, el canvi d'alteració de l'ordre del dia, per 72 vots a favor, 60 en contra i 3 abstencions.Gordó demana tornar a votar, denuncia que no ho ha pogut fer per un error informàtic.El Parlament aprova el canvi d'alteració de l'ordre del dia.El PP intenta evitar la votació, el PSC vol allargar l'espera amb nova intervenció. Forcadell procedeix.La Mesa torna a l'hemicicle, reprèn la sessió després de tres juntes de portaveus convocades per C's, PP i PSC.Rajoy signarà aquest matí un incident d’execució de sentència contra l’admissió a tràmit de la Llei del referèndum.Rivera (C's): "Estem intentant impedir el cop contra la democràcia. Lamento que des de Podemos estiguin al seu costat".Rivera (C's): "Estem intentant suspendre que es debati la Llei del Referèndum".Albert Rivera (líder de Ciudadanos): "Tot el meu suport als funcionaris públics, són els nostres garants de les llibertats a Catalunya".Ciutadans força una nova convocatòria de la junta de portaveus, la tercera del matí. Aturada la sessió novament.Acaba la junta de portaveus i la reunió de la Mesa, aviat es reprèn la sessió.JxSí acusa l'oposició de filibusterisme parlamentari per evitar la votació de la Llei del Referèndum.Es torna a reunir la junta de portaveus.Ja sense els portaveus, la Mesa segueix reunida per prendre una decisió.La CUP anuncia una "acció política reivindicativa" a favor de l'1-O per aquest dijous a les 11.00 davant de les quatre delegacions provincials del govern espanyol a Catalunya. Un informe firmat pel secretari general de Parlament , Xavier Muro, i el lletrat major, Antoni Bayona, adverteix els membres de la Mesa que se'ls pot exigir responsabilitats per tramitar tant la Llei del Referèndum com la llei de transitorietat.Acaba la reunió de la junta de portaveus i la Mesa, aviat es reprendrà la sessió parlamentària.El Butlleti Oficial del Parlament ja inclou la proposició de llei de Referèndum signada per tots els 72 diputats.Jordi Sánchez (ANC) a Twitter En aquest parlament hi veig una tensió i nervis per part d'alguns (C's i PP) que no les veig al carrer. Excès de sobreactuació? Cal ser curós".El ple queda aturat a l'espera de la reunió de la mesa i de la junta de portaveus. S'ha de resoldre l'alteració de l'ordre del dia i les peticions de reconsideració de l'oposició.La presidenta, Carme Forcadell, li para els peus i crida a reunió els portaveus parlamentaris.El vicepresident de la Mesa, José María Espejo-Saavedra, C's provoca una picabaralla contra Carme Forcadell.Joan Coscubiela (portaveu de CSQP): "És un autoengany, enganyen a la ciutadania. Només faran que degradar el Parlament de Catalunya".Ferran Pedret (portaveu del PSC) "La forma té a veure amb el fons, aquesta llei és un acte arbitrari. No és en absolut una majoria electoral ni sociològica, ni tans sols parlamentària".Carrizosa (C's):En el fons volen incloure quelcom que no pot votar aquest Parlament, la institució està fent de gestoria del govern de Puigdemont". "Això que fan converteix el Parlament en el Teatre Nacional de Catalunya".Carlos Carrizosa (portaveu de C's) acusa durament a Carme Forcadell d'actuar com a president de l'ANC i no pas com la del Parlament.Santi Rodríguez (secretari del PP català), assegura que no ha passat prou temps des de l'admissió a tràmit de la mesa del Parlament de la Llei del Referèndum i l'inici del debat segons el reglament de la Cambra.La diputada de la CUP Anna Gabriel intervé per demanar també la votació "davant d'un Estat que només actua amb amenaces".La portaveu de JxSí, Marta Rovira demana dues votacions: la primera per alterar l'ordre del dia i introduir la ratificació de la Llei del Referèndum i la segona per fer-ho de manera immediata.El PSC demana al Parlament que reconsideri l'admissió a tràmit de la llei del referèndum "il·legal" i l'ha recorregut al CGE.La diputada de Junts pel Sí, Marta Rovira, demana alteració de l'ordre del dia per introduir la llei del referèndum i la presidenta del Parlament li concedeix tres minuts.Han votat a favor d'admetre a tràmit la llei del referèndum els membres de la Mesa de Junts pel Sí i CSQEP. Carme Forcadell, Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet han votat a favor. En contra, han votat David Pérez i Espejo-Saavedra.