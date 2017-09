El ple del TC haurà de resoldre la petició de recusació dels magistrats feta per Forcadell

Última actualització Dimecres, 6 de setembre de 2017 12:00 h

Forcadell addueix "falta d'imparcialitat" de l'alt tribunal i fa el pas per intentar aturar "procediments d'excepció" que el TC pugui emprendre contra ella mateixa o d'altres membres de la cambra catalana després de l'admissió a tràmit a Llei del referèndum.



Les mateixes fonts afirmen que l'escrit no s'ha presentat dins de cap causa concreta i que ja existeix un precedent de recusació dels dotze magistrats del tribunal.



I compte que la recusació tècnicament no la poden resoldre cap dels magistrats recusats, que són tots. https://t.co/ueWzr7yKqV — Josep Costa (@josepcosta) 6 de setembre de 2017

Afegeixen que, com que no hi ha possibilitat que d'altres magistrats decideixin per ells, haurà de ser el ple qui es pronunciï sobre la recusació. El Tribunal Constitucional té ple ordinari aquest mateix dimecres.