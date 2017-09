Un informe del Parlament adverteix la Mesa dels riscos de tramitar les lleis de desconnexió

Última actualització Dimecres, 6 de setembre de 2017 12:20 h

El secretari general i el lletrat de la cambra defensen que la via de l'article 81.3 té "característiques semblants" a un procediment de lectura única

Un informe firmat pel secretari general de Parlament, Xavier Muro, i el lletrat major, Antoni Bayona, adverteix els membres de la Mesa que se'ls pot exigir responsabilitats per tramitar tant la llei del referèndum com la llei de transitorietat.

Moments abans del ple, el 6 de setembre © Pere Francesch Comparteix Tweet

Etiquetes Carme Forcadell, Catalunya, Espanya, independència, referèndum, TC

Es tracta d'un escrit signat aquest dimecres en què defensen que les dues lleis de desconnexió tenen una "relació directa" amb altres resolucions aprovades anteriorment pel Parlament que han estat suspeses pel Tribunal Constitucional (TC).



Així doncs, recorden que els membres de la Mesa tenen "el deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que directa o indirectament suposi ignorar o al·ludir la nul·litat" de resolucions del TC. D'altra banda, l'escrit defensa que la via de l'article 81.3 del reglament per incloure un punt a l'ordre del dia té "característiques semblants a un procediment de lectura única".



Què diu l'informe?



L'informe, signat aquest mateix dimecres 6 de setembre, apunta que les dues lleis de desconnexió "per raó del seu contingut i objectivament considerades" tenen "relació directa" amb les resolucions anteriors del Parlament que reclamen i demanen el referèndum i les vies per a la possible independència. També estableix que, per aquest motiu, la tramitació de les dues proposicions està "afectada pel deure de compliment de la sentència del TC que declara inconstitucional i anul·la" la Declaració del 9N, i per la resta d'interlocutòries d'advertiment que ha fet l'alt tribunal posteriorment.

D'acord amb això, l'informe determina que els membres de la Mesa del Parlament "tenen el deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa jurídica o material que directament i indirecta suposi ignorar o eludir la nul·litat de les resolucions i les interlocutòries". El document dels lletrats també diu que l'incompliment d'aquest deure "pot donar lloc a l'exigència de responsabilitats dels membres de la Mesa" tal com advertia el TC.



"Està suspès per acord del TC"

De la mateixa manera, l'informe avisa que si la Mesa decideix tramitar les lleis, el procediment de lectura única modificat al reglament del Parlament "està suspès per acord del TC".



A més, estableix que la tramitació a través de l'article 81.3 modificant l'ordre del dia "presentaria en la pràctica unes característiques semblants a un procediment de lectura única, en la mesura que comportaria la substanciació d'una iniciativa legislativa en unitat d'acte davant el ple". Per últim, recorda que el dictamen del Consell de Garanties en relació a la reforma del reglament i la lectura única establia "els requisits essencials i inexcusables que no podrien ser ignorats" en una tramitació a través del 81.3.

